Heute rasante Komödie im Parktheater

Bensheim.Mit der Komödie „Das Haus“ von Brian Parks – einem seiner neuesten und Aufsehen erregendsten Stücke – findet die erste Vorstellung im Rahmen der neuen Theaterspielzeit heute (29.) um 20 Uhr im Parktheater Bensheim statt. Zu Gast ist das Ensemble von Theaterlust München. Ein Stück so unterhaltsam wie eine Mischung aus Yasmina Reza und „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“, heißt es von Seiten der Stadtkultur Bensheim.

Zum Inhalt: Seit über 20 Jahren leben die Rotemunds in ihrem geliebten Eigenheim am idyllischen Stadtrand. Die Kinder sind aus dem Haus. Ein gutes Leben, eine gute Zeit. Bevor nun aber aus all dem Guten eine stille, langweilige Einöde wird, beschließen die beiden, das Haus zu verkaufen und zu schauen, was das Leben im hinteren Drittel noch für sie bereithält. Leicht fällt ihnen diese Trennung nicht.

Aber zum Glück hat man ja die beiden Lindners gefunden. Zwei junge Menschen, die genau da stehen, wo die Rotemunds an diesem Platz vor vielen Jahren angefangen haben. Ihnen kann man das Haus mit gutem Gefühl verkaufen. Die Verträge sind unterschrieben, die Koffer nahezu gepackt.

Die Schlüsselübergabe soll symbolisch eine neue Zeit einläuten. Das will man in netter Runde mit einem guten Glas begießen. Soweit alles bestens – bis die ersten Irritationen kommen und mit diesen ein langsames Anschwellen unterdrückter Konflikte . . .

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse, die ab 19 Uhr geöffnet ist. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung findet diese Veranstaltung mit einem stark eingeschränkten Platzangebot statt. Aktuell können 114 Personen das Parktheater besuchen. Somit wird sichergestellt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und die Besucher gut geschützt sind, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

