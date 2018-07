Anzeige

Bensheim.Mit einem Besuch des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums setzen die Stadtverordneten der CDU ihr Sommerprogramm fort. „Mit der Schulleiterin Nicola Wölbern möchten wir angesichts mehrerer Baumaßnahmen über die Entwicklung des AKG sprechen“, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Carmelo Torre.

„Bildung ist ein sehr wichtiges Zukunftsthema, mit dem sich die CDU auch auf kommunaler Ebene befasst“, sagt Stadtverordnete Tanja Marquardt. „Wichtig ist, dass auf allen Ebenen wie Land und Kommunen am Thema gemeinsam erfolgreich gearbeitet wird. So ist der Kreis als Schulträger für Gebäude und Ausstattung zuständig.“

Am Campus des AKG wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Investitionen getätigt. Sanierungen und Neubauten sind Beispiele für das Schulbauprogramm des Kreises Bergstraße. Und nicht nur an dem Gymnasium wurde kräftig investiert: Auch an anderen Schulen in Bensheim wurden bereits und werden auch zukünftig die Bedingungen weiter verbessert.