Heute Sitzung der Grünen Liste

Bensheim.Um die Finanzierung von Straßenbauprojekten und die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung geht es in der Fraktionssitzung der Grünen Liste Bensheim (GLB). Im März hatte die Koalition den Magistrat beauftragt zu prüfen, welche Auswirkungen Alternativen bei der Finanzierung hätten. Dabei sollte auch die Umlegung auf die Grundsteuer, die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge und der ersatzlose Wegfall der Straßenbeiträge dargestellt werden. Die Prüfergebnisse der Verwaltung liegen zur Beratung jetzt vor und werden im Haupt- und Finanzausschuss dargestellt. Die Sitzung des wurde ins Bürgerhaus Kronepark verlegt.

Die GLB berät die Unterlagen zu diesem Thema und die Vorlagen zur Stadtverordnetenversammlung in ihrer Fraktionssitzung am heutigen Dienstag (27.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.08.2019