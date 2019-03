Heute Sitzung der SPD-Fraktion

Bensheim.Die Fraktion der SPD Bensheim trifft sich am heutigen Dienstag (26.) um 19 Uhr zu ihrer regelmäßigen Sitzung im Hotel Felix. Auf der Tagesordnung steht in dieser Woche die Vorbereitung auf die Stadtverordnetenversammlung im Gemeinschaftshaus in Wilmshausen am 4. April.

Hier stehen als einer der Hauptpunkte der behindertengerechte Umbau des Parktheaters zur Diskussion. Im Parktheater, das einen besonders hohen Stellenwert im kulturellen Leben Bensheim inne hat, soll nun endlich eine Barrierefreiheit des ersten Obergeschosses gewährleistet werden.

„Eine längst überfällige Investition“, so die stellvertretende Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses, Mehling-Grossenbach, werde doch somit Menschen mit körperlichen Einschränkungen das Erreichen des Gertud-Eysoldt-Foyers sowie der oberen Zuschauerränge endlich ermöglicht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019