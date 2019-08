Heute startet die Berufsolympiade

© HTV

Bensheim.Die ehemalige HTV-Praktikantin Sophie Charlotte Keunecke nimmt – wie berichtet – an einem internationalen Berufswettbewerb „World Skills“ im russischen Kasan teil.

Seit Montag befindet sich die Studentin in Russland, zuvor absolvierte sie mit weiteren 40 Teilnehmern aus Deutschland ein dreitägiges Camp bei Königstein im Taunus. Dort standen Geocaching-Touren, Spiele und weitere Teamaktivitäten an, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkten.

„Ich war sehr aufgeregt“

„Ich war sehr aufgeregt, als am Montag endlich die eigentliche Reise Richtung Russland losging: Vom Frankfurter Flughafen starteten wir den achteinhalbstündigen Flug nach Kasan. Ein Zwischenstopp mit anschließendem dreistündigem Aufenthalt in Moskau ermöglichte uns eine professionelle Führung durch den Moskauer Flughafen“, berichtete die 24-Jährige.

Nach Landung um 20.51 Uhr Ortszeit checkte die Gruppe „nach herzlicher Begrüßung als letzte Nation gemeinsam mit Dänemark in Haus 13 von 30 des Competitor Camps ein“, so die Robotik-Fachfrau in ihrer Nachricht an diese Zeitung. Heute (22.) beginnt der eigentliche Wettbewerb, bei dem 1400 junge Fachkräfte aus über 60 Ländern in 56 Disziplinen um den Weltmeistertitel kämpfen. red/Bild: privat

