Bensheim.Am heutigen Dienstag (14.) um 19 Uhr trifft sich Attac-Gruppe Bergstraße im Bierkeller in Bensheim, Grieselstraße 50.

Im Mittelpunkt des Treffens stehen die Vorbereitungen zur Lesung von Peter Wahl am 7. September in Heppenheim. Peter Wahl liest aus dem neuen Buch von Isabelle Bourboulon „Kommt der Finanzcrash 2.0“, das er aus dem Französischen übersetzt hat. Im Buch wird allgemeinverständlich dargestellt, welche Ursachen die Wirtschaftskrise 2008 hatte, was bisher unternommen wurde, um eine weitere Krise zu verhindern und deren gesellschaftlichen Auswirkungen.

Fragen werden unter bergstrasse@attac.de beantwortet. red