Heute Vortrag beim Museumsverein

Bensheim. In seiner Vortragsreihe stellt der Museumsverein Bensheim in einem Lichtbildervortrag Bensheimer Adelsfamilien vor. In einem fiktiven Stadtrundgang zeigt der Vorsitzende des Museumsvereins, Siegfried Eschborn, ihre Höfe und Gebäude, in denen sie gelebt haben - und was heute noch von deren Anwesen übriggeblieben ist.

Bekannte Familien

Ab dem 15./16. Jahrhundert kann man

...

Sie sehen 44% der insgesamt 873 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2009