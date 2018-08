Anzeige

Bensheim.Buchautorin Shia Su und ihr Mann leben seit 2014 annähernd müllfrei. Bei den Sus passt der gesamte Rest- und Plastikmüll eines ganzen Jahres in ein Einmachglas.

Wie es Shia und Hanno Su gelingt, ihren Jahresmüll so sehr zu reduzieren, das erzählen die beiden Betreiber des Blogs „Wasteland Rebel“ heute Abend (3.) um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Schlapp in der Bahnhofstraße.

Die Grüne Liste Bensheim, der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen und die Grüne Jugend Bergstraße laden gemeinsam mit dem BUND Bergstraße dazu ein, dem „Trash Talk“ zu lauschen und Ideen für das müllärmere Leben im eigenen Haushalt zu sammeln. red