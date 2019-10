Heute wieder Einkaufen bei Kerzenschein

Bensheim.Die schwimmenden Seerosenkerzen sind gerichtet, die Feuerzeuge liegen bereit: Heute haben bei der langen Einkaufsnacht in der Innenstadt die meisten Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet. Flankiert wird das „romantische Einkaufserlebnis“, so der Untertitel der gemeinsamen Aktion von „Bensheim Aktiv“ und den Einzelhändlern, von einem stimmigen Programm.

Los geht es um 18.30 Uhr mit einer kostenlosen Brunnenführung. Treffpunkt ist vor der Alten Faktorei (Hauptstraße 39). Gästeführerin Lieselotte Woißyk wird wieder viele spannende und interessante Geschichte zu erzählen haben. Zwischen 20 und 22 Uhr gibt es jeweils zur vollen Stunden Feuershows in der Fußgängerzone. Um 20 Uhr in der oberen Bahnhofstraße, um 21 Uhr am Bürgerwehrbrunnen und um 22 Uhr am Hospitalbrunnen.

Lagerfeuer auf dem Marktplatz

Als Herzstück der Veranstaltung wird die Feuerwehr ein großes Lagerfeuer auf dem Marktplatz anzünden, bei dem die Kleinen Stockbrot zubereiten können. Verkleidete Stelzenläufer und Feuerartistik runden das Angebot ab.

Ein Hingucker des Abends werden wieder die liebevoll geschmückten und illuminierten Brunnen sein, die mit besagten schwimmenden Seerosenkerzen und einem stimmigen Beleuchtungskonzept – auch für die Fassaden – einen Hauch Romantik ins Spiel bringen. Zudem werden Hunderte von Kerzen in der Innenstadt verteilt. Das Veranstaltungskonzept kommt aus dem Hause Showmaker Entertainment. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.11.2019