Heute wird die Fichte aufgestellt

Bensheim.Der Weihnachtsbaum kommt: Heute (16.) wird die von „Bensheim Aktiv“ auserkorene Fichte in Auerbach gefällt, verladen und gegen Abend Richtung Innenstadt transportiert. Um 20.30 Uhr soll der Tross samt Tieflader auf dem Marktplatz ankommen. Dort versorgt das Team Bensheim der Tour der Hoffnung die Zaungäste bereits ab 17.30 Uhr mit flüssiger und fester Nahrung.

Das Wetter dürfte, wenn auch etwas kühler als in den vergangenen Wochen gewohnt, mitspielen. Regen ist nicht angekündigt, was auch für die Fällarbeiten vormittags von Vorteil ist. Eingebunden sind wie immer Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr, THW und die ehrenamtlichen Helfern des Vereins „Bensheim Aktiv“ um den zweiten Vorsitzenden Romed Klein. Fachmann Norbert Emig aus Kocherbach wird ebenso am Start sein wie die Experten von der Kranfirma Weiland.

Nach dem Aufstellen wird grüne Hüne in den nächsten Tagen mit 30 000 LED geschmückt, damit er zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Donnerstag, 29. November, richtig schön strahlen kann. dr

