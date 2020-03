Heute wird wieder Müll gesammelt

Bensheim.Die anhaltenden Niederschläge der letzten Wochen haben in der Region sehr viel Müll in die Bäche und Flüsse gespült. In den wenigen, noch natürlichen Gewässerabschnitten bleiben große Mengen davon hängen oder setzen sich mit dem sinkenden Wasserspiegel auf den ufernahen Flächen ab. Der Müll wird mit der Zeit durch die Vegetation überwuchert oder schwimmt mit dem nächsten Hochwasser wieder auf und treibt weiter in Richtung der Weltmeere.

Bevor dies passiert und vor allem bevor dort die Paarungs-, Brut- und Setzzeit in der Tierwelt beginnt, soll das Biotop am Winkelbach sowie der besonders stark vermüllte Gewässerabschnitt von dort bis zum Weiherhausstadion gereinigt werden

Die Aktion findet am heutigen Samstag (14.) ab 13 Uhr statt. Treffpunkt für alle freiwilligen Helfer ist die Winkelbachbrücke an der verlängerten Saarstraße beziehungsweise dem heutigen Stubenwaldring im Nordwesten von Bensheim.

Alle benötigten Werkzeuge und Materialien werden bereitgestellt, nur festes oder auch wasserdichtes Schuhwerk und robuste Kleidung müssen mitgebracht werden.

Die Aktion wird zwei Stunden dauern. Jeder Mithelfer ist willkommen.

