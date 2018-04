Anzeige

Bensheim.„Voll im Trend: Meine Steuer mach ich online!“ Mit diesem Motto werben die Steuerverwaltungen der Länder für eine sichere elektronische Abgabe der Steuererklärung. Bürger erhalten einen kostenlosen Online-Zugang mit ihrer Registrierung bei „Mein ELSTER“ und können die Steuererklärung elektronisch an das zuständige Finanzamt übermitteln.

Hilfe bei der Registrierung bietet die hessische Finanzverwaltung im Finanzamt Bensheim (Berliner Ring 35 in Bensheim) ab dem 5. April an. Jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr sind Mitarbeiter des Finanzamtes Bensheim an zentralen Registrierungsterminals bei der persönlichen Registrierung behilflich und beantworten Fragen rund um die Anwendung der Software für die elektronische Steuererklärung. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich.

Über 60 Prozent elektronisch

Bereits über 60 Prozent der Bürger übermitteln ihre Steuererklärungen elektronisch. Nach dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist es nicht mehr notwendig, Belege mit der Steuererklärung einzureichen. Das Finanzamt fordert die Belege nur bei Bedarf im Einzelfall an. red