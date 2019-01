Hilfe bei Hörproblemen

Bensheim.Kürzlich hat sich in Bensheim die Selbsthilfegruppe „Hören, verstehen, dazugehören“ gegründet. Zweck der Selbsthilfegruppe ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, vorbeugende Gesundheitshilfe und die gegenseitige Unterstützung von Schwerhörigen, Ertaubten, Trägern von Cochlear Implantaten und Tinnitus – und Hörsturz- Patienten. Auch Interessierte, Angehörige und Freunde von Betroffenen können sich hier informieren.

Jeder sechste Deutsche hat ein Problem mit seinem Gehör. Der Anteil der Hörgeschädigten unter den Erwachsenen liegt bei rund 16 Prozent, während ab dem 50. Lebensjahr die Zahl der von einer Hörschädigung Betroffenen exponentiell steigt. Bei den über 70-Jährigen haben bereits zwei Drittel ein Hördefizit. Zu den häufigsten Ursachen eines teilweisen oder kompletten Ausfalls des Hörempfindens zählen Unfälle, medikamentöse Nebenwirkungen, ein Hörsturz, eine genetisch bedingte Hörstörung und vor allem eine Vielzahl an Erkrankungen. Das können Erkrankungen im Ohr selbst sein oder auch solche der Gehörbahnen im Gehirn.

Auch Infektionskrankheiten verursachen häufig eine Hörbeeinträchtigung (wie Röteln, Meningitis). Man unterscheidet im Wesentlichen zwischen drei Arten von Hörstörungen: Der Schallleistungsschwerhörigkeit (Probleme im Außen- und Mittelohr), der Schallempfindungsschwerhörigkeit (Probleme im Innenohr) sowie dem kombinierten Hörverlust.

Es sollen mit Vorträgen von Fachärzten, Informationen und Dialoge aus dem Internet und mit anderen Selbsthilfegruppen Erfahrungen ausgetauscht und Tipps über Operationsverfahren und gerätetechnische Innovationen sowie Neuigkeiten aus der medizinischen Forschung dargestellt und erläutert werden.

Der erste Gruppenabend findet am 12. Februar um 18.30 Uhr im Restaurant Athen, Wormser Tor 2, Heppenheim, statt und soll in erster Linie dazu dienen, mit interessierten Besuchern und Teilnehmern den inhaltlichen Ablauf und die Themenschwerpunkte der weiteren Gruppenabende abzustimmen und festzulegen.

Sie sollen dann jeweils vierteljährlich am zweiten Dienstag in den Monaten Mai, August und November stattfinden. Die Teilnahme an den Gruppenabenden ist beitragsfrei.

Nähere Infos können bei Friedrich Gondolph, Telefon 0176/ 42487457, oder bei Resi Kohl, Telefon 0174/2140235, angefragt werden. red

