Hilfe für alleinstehende Gronauer

Gronau.Auch in Gronau ist das öffentliche Leben aufgrund der Corona-Epidemie zum Erliegen gekommen. Sämtliche Veranstaltungen in den nächsten Tagen fallen aus.

Selbstverständlich bleibt auch das alte Schul- und Rathaus und die dortige Begegnungsstätte „Gruneme Stubb“ in den Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkassenfiliale bis auf Weiteres geschlossen. Auch das von Cornelia Zarth organisierte Frühlingsbüfett findet nicht statt. Selbst Veranstaltungen unter freiem Himmel fallen der Corona-Epidemie zum Opfer.

So hat Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit bereits am Freitag den für Sonntag geplanten Grenzgang des Ortsbeirats abgesagt. „Angesichts der aktuellen Situation und aller behördlichen und medizinischen Einschätzungen wäre es ignorant und unvernünftig, am geplanten Termin festzuhalten, nur weil man glaubt, bei einer Freiluftveranstaltung sei die Infektionsgefahr geringer“, begründete der Ortsbeiratsvorsitzende gegenüber dem Bergsträßer Anzeiger die Entscheidung.

Grenzgang wird nachgeholt

„Alle Relativierungen täuschen nicht über die momentane Auslastung im Gesundheitswesen hinweg. Wo sonst, wenn nicht auf der Ortsbezirksebene, sind die Empfehlungen von Stadtverwaltung und Landratsamt sowie der zuständigen Landes- und Bundesbehörden umzusetzen?“

Auch in diesem Jahr hätte nach dem Grenzgang eine öffentliche Sitzung des Ortsbeirats im Sportlerheim der SG Gronau stattfinden sollen. Da die Tagesordnung keine wichtigen Beschlussvorlagen enthielt, fällt auch diese Sitzung aus.

Den Grenzgang, geplant war eine Begehung der Gronau-Hambacher Gemarkungsgrenze am Eselsberg, will der Ortsbeirat zu gegebener Zeit nachholen. Ein neuer Termin für die entfallende Ortsbeiratssitzung wird ortsüblich, das heißt durch Bekanntmachung im BA, mitgeteilt.

Einwohner, die sich im Rahmen des Grenzgangs beziehungsweise der Sitzung mit Fragen zu der seit Montag eröffneten Baustellenumfahrung an den Ortsbeirat wenden wollten, können den Ortsvorsteher unter der Telefonnummer 06251/780390 kontaktieren.

Auch Vereine und andere Institutionen unterstützen die öffentlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz. So setzte die SG Gronau die Empfehlungen des Landessportbundes Hessen um und sagte die anstehenden Abteilungsversammlungen ihrer Fußball- und Tennissektion ab, wie Vorsitzender Klaus Werner mitteilte. Im Sportlerheim hätte am 27. März auch die Genossenschaftsversammlung des Jagdreviers Gronau-Süd stattfinden sollen.

Diese wurde laut Auskunft von Jagdvorsteher Dieter Katzenmaier am Montag ebenfalls offiziell abgesagt. Gleiches gilt für die Jahreshauptversammlung, zu der die Mitglieder des Evangelischen Posaunenchors normalerweise am Mittwoch im Gemeindehaus zusammengekommen wären.

Seelsorgerische Funktion

Auch nahezu alle anderen Termine der Kirchengemeinde Gronau-Zell, wie etwa die Zusammenkünfte des Frauenkreises, entfallen. So werden die wöchentlichen Treffen aller Kinder- und Jugendgruppen solange nicht durchgeführt, wie der Schulbetrieb durch das Hessische Kultusministerium ausgesetzt bleibt. Die Konfirmandenfreizeit sagte der Kirchenvorstand kurzfristig ab.

Lediglich der Gottesdienst fand am Sonntag statt, da ein solcher gerade in Zeiten einer Epidemie eine wichtige seelsorgerische Funktion habe. Alle Handlungsempfehlungen der Evangelischen Kirche Hessen Nassau zum Thema Infektionsschutz wurden dabei in der Kirche Sankt Anna strikt umgesetzt.

Derweil nehmen vor allem ältere Gronauer, die mit Blick auf die Lungenkrankheit Covid-19 zum besonders gefährdeten Personenkreis zählen, die Empfehlung der Behörden ernst, in den nächsten Tagen zuhause zu bleiben.

Lieferdienst des Dorfladens

Auch wenn die Nachbarschaftshilfe im Dorf gut funktioniere, erinnern Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit und Pfarrerin Uta Voll gerade mit Blick auf alleinstehende Einwohner an die Möglichkeit, sich mit Dingen des täglichen Bedarfs an der Haustüre beliefern zu lassen. Der Lieferservice des Dorfladens sei unter der Telefonnummer 06251/9399176 zu erreichen, wer sonstige Besorgungen, beispielsweise von einer Apotheke in Bensheim, benötige, könne sich unter 06251/65136 ans Pfarramt wenden.

Nicht nur die Kirchengemeinde, auch das „Gruneme Lädche“ wird von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Mehrere Einwohner um die Gronauerin Nina Pfarr starteten am Wochenende eine Initiative dazu.

Bettina Schneider und Siegfried Schuster, die wie jedes Jahr im März ihre Hausschweine schlachten ließen und zum Wochenende die Garage in der Hambacher Straße für die ortsbekannte zweiwöchige „Heggewertschaft“ umgestalteten, bieten zusätzlich einen Abholservice nach telefonischer Vorbestellung an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020