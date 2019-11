Hilfe für benachteiligte Kinder in Südafrika

Auerbach.Vor wenigen Tagen kehrte Rosie Wennemer, die Vorsitzende des „Deutsch-Südafrikanischen Fördervereins für benachteiligte Kinder“, aus Südafrika zurück. Dort hatte sie sich selbst erneut überzeugen können, dass die von ihrem Verein bereitgestellten Mittel entsprechend den Vorgaben eingesetzt werden. Dabei nahm sie jene vier Einrichtungen in Augenschein, die schon über mehrere Jahre von dem Auerbacher Verein erfolgreich betreut werden.

Den Auftakt machte in Kapstadt das Boys Home des Projekts „The Homestead“ in Woodstock unter den Autobahnbrücken. Hier leben 25 Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren, die in unterschiedliche und ihrem Entwicklungsstand entsprechende Schulen gehen. Dank der Unterstützung der Schüler durch engagierte Sozialarbeiter konnten viele Vorbehalte gegenüber den Straßenkindern in den Schulen abgebaut werden. Auch die Gefahr, nach mehr als zehn Tagen unentschuldigtem Fehlen gnadenlos ausgeschult zu werden, konnte so minimiert werden.

Ohne Geburtsurkunde keine Schule

Ohne Geburtsurkunde kann kein Junge eine Schule besuchen. Daher hat The Homestead eine Person eingestellt, die sich ausschließlich darum kümmert, im ganzen Land für die Jungen Geburtsurkunden aufzutreiben. Das ist oft mit weiten Reisen verbunden, da die Urkunden persönlich abgeholt werden müssen.

Der Erfolg der Einrichtung zeigt sich darin, dass immer mehr Jungen die High-School besuchen und ihr Abitur machen. Dies bestätigt den Ansatz des Vereins, konsequent nur auf eine Förderung der Bildung zu setzen, was den Auerbachern die Übernahme von zehn Prozent der gesamten Schulkosten wert ist.

Zweite Station war das Kinderheim „Christine Revell“ in Kapstadt, das vom Verein bei der medizinischen Versorgung unterstützt wird. Im Moment sind dort 42 Kleinkinder untergebracht. Ziel des Heimes ist die Familienzusammenführung, was im letzten Jahr in 21 Fällen gelang. Aber auch misshandelte oder sträflich vernachlässigte Kinder finden hier Aufnahme.

Das „Legacy Center“ im Township Kayamandi in Stellenbosch präsentiert sich weiterhin in hervorragendem Zustand. Die vom Verein finanzierte Englischlehrerin und eine weiße Südafrikanerin leiten das Gemeindezentrum mit großer Ausdauer und Geduld. Gewaltsame Übergriffe auf weiße Südafrikaner und auch auf Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern nähren jedoch Ängste und Zweifel bei den beiden engagierten Damen über ihren Verbleib im Gemeindezentrum.

Ein zusätzliches Problem ist die per Gesetz eingeführte Vorschule, deren Umsetzung den Gemeinden große finanzielle und infrastrukturelle Schwierigkeiten bereitet.

Der gewachsene Stellenwert des Projekts zeigt sich auch darin, dass Herr Christians unter 170 Bewerbern einer von zehn Gewinnern einer Ehrenplakette des Landes für soziales Engagement war. Die Zukunft des Projekts scheint vor allem dadurch gesichert zu sein, dass es sich von einer Einzelmaßnahme zu einem Prozess entwickelt hat, der Eingang in den allgemeinen Schulbetrieb gefunden hat. Auch die kleine Bibliothek wird gut angenommen, was bei Rosie Wennemer zu der Überlegung führte, sich gegebenenfalls bei Neuanschaffungen von Büchern finanziell zu beteiligen.

Am Ende ihrer Besichtigungen konnte Rosie Wennemer ein für alle hiesigen Spender und Unterstützer positives Fazit ziehen: Die bereitgestellten Mittel erfüllen voll und ganz den angedachten Zweck. red

