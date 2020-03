Hilfe für den Wald

Bensheim.Ihre wöchentliche Fraktionssitzung hält die BfB-Fraktion erneut als Telefon-Konferenz ab. Am Dienstag (31.) berät man ab 18 Uhr unter anderem das Thema Zustand der städtischen Wälder „nach den extrem trockenen vergangenen Jahren, den starken Stürmen und dem zunehmenden Schädlingsbefall sowie über notwendige Unterstützungsmaßnahmen zur Stabilisierung unserer städtischen Wälder“, erklärt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

So ist auch der Wald um den Hemsberg sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet BfB-Stadtverordneter Helmut Reuter. Er will mit Fotos die eingetretenen Sturm-Schäden dokumentieren. Auf Vorschlag von Barbara Ottofrickenstein-Ripper, die die BfB im Ortsbeirat Auerbach vertritt, spricht die BfB über eine fehlende Bedarfsampel an der Bushaltestelle an der Seniorenresidenz Fürstenlager und über ein fehlendes Stück Fußweg von der Seniorenresidenz zur Bachgasse.

Als weiteres Thema wird die Wählergemeinschaft über die Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Zeiten der Corona-Krise beraten. So soll – wie bereits berichtet – unter anderem in einer begrenzten Zeit der Haupt- und Finanzausschuss in seinen Beschlussfassungen eine stärkere Rolle erhalten, bemerkt Stadtverordneter Franz Apfel. Die BfB ist für Fragen, Anregungen und Vorschläge per Mail unter der Adresse info@bfb-bensheim.de erreichbar. red

