Hilfe für die Wechseljahre

Bensheim.Jede Frau erlebt das Klimakterium – die Wechseljahre – anders. Häufig kommt es in dieser Zeit zu körperlichen und psychischen Reaktionen, die Frauen als Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität empfinden.

Die Referentin in einem Vortrag der Kreisvolkshochschule erläutert den homöopathischen Behandlungsansatz bei Beschwerden, macht praktische Vorschläge und zeigt, wie die Homöopathie Frauen sanft und natürlich durch diese Lebensphase begleitet. Das Seminar der Heilpraktikerin Simone Matiasovski findet statt am Dienstag, 17. März, von 17 bis 19 Uhr, im Seminarraum der Volkshochschule, Am Wambolterhof 2.

Infos und Anmeldungen – bis spätestens fünf Tage vorher – bei der KVHS Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/172960. red

