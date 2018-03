Anzeige

Mit Sach- und Geldspenden konnten die beiden Kinderheime in Klodzko unterstützt werden, auch das „Sorgenkind“ Viktoria wurde regelmäßig bedacht. Hier ist es immer wieder schön, mit handgefertigten Dankesbriefen der Kinder überrascht zu werden. Nach dem Kassenbericht von Danuta Deppert, der einen positiven Jahresabschluss bilanzierte, konnten die Kassenprüfer Gisela Bonk und H.D. Hechler die Entlastung des Vorstands beantragen, die von den anwesenden Vereinsmitgliedern erteilt wurde.

Für die anstehenden Neuwahlen wurde Norbert Bauer zum Wahlleiter gewählt. Wiedergewählt wurden: Vorsitzender Hans Seibert, zweite Vorsitzende Wera Grimm und Rechnerin Danuta Deppert. Auch Schriftführer Dieter Steinmann, Pressewart Michael Dickenberger sowie die Beisitzer Adrian Köhler, Paul Ivanowicz wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu hinzugekommen sind als Beisitzer Hilde Deppert und Renate Dorstewitz. Der Vorsitzende dankte Margarethe Zajaczkowski, die als bisherige Beisitzerin nicht mehr antreten wollte.

Es folgte ein kurzer Ausblick auf das Jahr 2018. In diesem Jahr umfasst das Programm zwölf Veranstaltungen. Einer der Höhepunkte ist wieder eine Reise in die Partnerstadt mit Umgebung. Die Fahrt ist bereits ausgebucht. Es wird jedoch eine Warteliste geführt, sollte noch jemand ausfallen. Ein Film über das Reiseziel wird am 28. März gezeigt. Zu diesem Termin hat Georg Stolle auch einen Vortrag des Großdechanten Franz Jung aus Münster angekündigt. Jung betreut dort ehrenamtlich Menschen aus Glatz, die dort angesiedelt sind. Stolle kennt Franz Jung noch aus seiner Jugendzeit. red

