Anzeige

Für das Kinderheim Revell Children‘s Home mit 48 Kindern steht die kostenintensive Versorgung mit Medikamenten und medizinischer Betreuung weiter im Mittelpunkt.

Für die Betreuung der Schüler nach dem Schulunterricht im Legacy Center im Township Kayamandi in Stellenbosch wird eine Englischlehrerin finanziert. Die Anerkennung für diese Maßnahme ist so groß, dass Kinder auf eine Warteliste gesetzt werden mussten.

Bereits im dritten Jahr unterstützt der Verein Schülder in Grade 8 und Grade 9 der Stellezicht Secondary School in Jamestown/Stellenbosch durch die Finanzierung eines Lehrers, der von einer ehrenamtlichen Helferin unterstützt wird. Unterrichtet werden schwache Schüler in ihrer Muttersprache Afrikaans, weil die Sprachbeherrschung Voraussetzung für das Verständnis aller anderen Fächer ist. Für die Bedeutung des Projekts spricht, dass es 2017 voll in das Schulprogramm integriert wurde.

Aufgegeben hat der Verein die Unterstützung der Kinderkrippen und Suppenküchen in Port Elizabeth, da man sich voll und ganz auf die Bildung der Kinder in den Projekten in Kappstadt und Stellenbosch konzentrieren will.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des deutsch-südafrikanischen Fördervereins mit Sitz in Bensheim konnte die Vorsitzende Rosie Wennemer gut ein Drittel der Vereinsmitglieder begrüßen und legte einen umfassenden Jahresbericht ab.

Weitere Spenden einwerben

Alle Maßnahmen benötigen einen beachtlichen finanziellen Aufwand, der von Schatzmeisterin Irma Wiegand über Konten in Bensheim und Kapstadt online abgewickelt wird. Die Kassenprüferinnen Christina Müller und Eva Schwarz hatten die finanzielle Abwicklung der Projekte für in Ordnung befunden und die Entlastung des Vorstands beantragt, die einstimmig erfolgte.

Zum Abschluss diskutierte man weitere Möglichkeiten der Gewinnung von Spenden, insbesondere durch Vorträge und Werbemaßnahmen. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.03.2018