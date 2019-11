Hilfe für Wohnungslose

Bensheim.Es beginnen die nasskalten Novembertage. „Die Kälte tut nicht so weh, die Nässe ist schlimm“, das ist es, was man auf der Straße empfindet. Ab jetzt wird es für die wohnungslosen Menschen in Deutschland schwer.

Die Wohnungslosigkeit wird nach Zahlen der Nationalen Armutskonferenz wird immer mehr. Fast 60 000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße, in 2013 schätzte man noch 35 000. Etwa 30 Menschen erfrieren jeden Winter, obwohl schon ein vernünftiger Schlafsack und eine Isomatte das hätte verhindern könnten.

Immer mehr junge Menschen

Eine neue Schätzung soll nach dem Gesetzentwurf vom September 2019 bis Januar 2022 vorliegen. So lange schätzt man nach Zahlen der Bundesländer und Hilfsorganisationen. Erschwerend ist die steigende Zahl der jungen Wohnungslosen. Es gibt immer mehr junge Menschen unter 27 Jahren, die auf Hilfe angewiesen sind. Was es bedeutet, auf der Straße leben zu müssen, in der Tiefgarage „Platte zu machen“, auf der Bank zu schlafen oder sich im Erdloch vor der Kälte zu verkriechen, kann man nur ahnen. „Ohne Schlafsack im Winter draußen, das ist die Hölle. Da musst du ständig in Bewegung bleiben, denn ruckzuck bist du auf der Parkbank für immer eingeschlafen“, sagen die Wohnungslosen.

Der Verein Hilfen für Wohnungslose bittet deshalb dringend um Sachspenden: Warme, gut erhaltene Wintersachen (vor allem für Männer), Unterwäsche, warme feste Schuhe, Winterstiefel, Unterwäsche, Strümpfe, Pullover, Handschuhe, T-Shirts, Jogginghosen. Vor allem aber bittet man um Wolldecken, Isomatten, Rucksäcke, Zelte ( keine runden Zelte, sondern schmal verpackbar) und Campingartikel.

Die Spenden können am Samstag, 16. November, zwischen 10 und 12 Uhr zum Infostand des Fördervereins, an der Mauer vor dem Kaufhaus Ganz, gebracht werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019