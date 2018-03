Anzeige

Bensheim.Aufgrund der fortschreitenden Alterung der Gesellschaft erkranken immer mehr Menschen an Demenz. In der Familie, im Bekanntenkreis oder im Kollegenkreis wird man immer öfter damit konfrontiert. Menschen mit Demenz haben Schwierigkeiten, sich zu erinnern, Wege zu finden und sich zu orientieren.

Um praktische Tipps zum Umgang mit dementiell Erkrankten zu geben, bietet das Netzwerk Demenz Bensheim in Kooperation mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und dem Demenz-Forum Darmstadt einen kostenlosen 90 Minuten langen Kompaktkurs an.

Bis Freitag anmelden

Der Kurs findet statt am Mittwoch, 7. März, von 16 bis 17.30 Uhr im Haus am Markt in Bensheim.