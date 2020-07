Hilfe, wenn die Beziehung wackelt

Bensheim.Endlich Sommer und der ersehnte Urlaub – doch dann läuft es auch fernab vom Zuhause im Urlaubsparadies nicht mehr so harmonisch ab, wie man sich das erhofft hatte. Den Männern wie auch den Frauen wird plötzlich bewusst, nicht nur der Alltag, sondern auch der Urlaub harmoniert nicht mehr im gemeinsamen Leben.

Möglicherweise wird auch das lang aufgeschobene Gespräch im Urlaub geführt und bringt alles durcheinander. Einer der Partner stellt die Beziehung in Frage, eine Affäre wird gebeichtet oder es wird offen über Trennung nachgedacht.

Vertrauen wieder aufbauen

Pro Familia in Bensheim bietet Paarberatung an, wenn die Beziehung wackelt und auf dem Prüfstand steht. „Leider“, so Beraterin Veronika Rosenthal, „kommen die meisten erst, wenn gar nichts mehr geht.“ Oft ist dann schon alles sehr verstrickt und klärende Gespräche sind nur noch schwerlich möglich. „Besser für die Partnerschaft ist es“, so die Beraterin, „wenn das Paar früher kommt, schon bei ersten Anzeichen eines Problems und bei beginnenden Schwierigkeiten. Man merkt es, wenn es schwierig wird, miteinander zu reden.“ Gärt der Konflikt erst kurz, sind in der Regel drei bis fünf Beratungsgespräche ausreichend, um wieder eine Spur miteinander zu finden.

„Wir bieten auch länger andauernde Paarberatung an“, ergänzt der Kollege Steffen Brammer. „Oft muss erst wieder Vertrauen aufgebaut und das Gespräch miteinander gesucht werden, ohne dass es in den gewohnten Streitmustern endet.“ Dabei kann die Unterstützung eines Dritten, also dem Paarberater oder der Paarberaterin, sehr hilfreich sein. Zu Hause müssen die Partner üben, wieder wohlwollender miteinander umzugehen und außer den negativen Seiten wieder positive Elemente der Partnerschaft zu sehen und zu stärken.

Vermehrt gibt es Trennungsabsichten in sogenannten Übergangsphasen: Die Kinder sind aus dem Haus oder ein Partner geht in den Ruhestand. Mit dem Beginn eines neuen Lebensabschnittes wird neu überlegt, wie dieser zum Beispiel ohne Kinder oder ohne den gewohnten Arbeitsalltag weiter gestaltet werden soll.

Da kann es passieren, dass alles, also auch die Beziehung, auf den Prüfstand kommt, vor allem wenn die emotionale Intimität fehlt und die Vorstellungen über das künftige Zusammenleben sehr unterschiedlich ausfallen. Gerade bei langjährigen Ehen werden vor allem Frauen mutiger und erwägen bei Unzufriedenheit eine Trennung von der bestehenden Partnerschaft.

In jeder Beratungssitzung bestimmen das Paar oder der Einzelne, worum es gehen soll. Auch Einzelberatungen sind möglich und können Menschen helfen, die nächsten Schritte abzuwägen. Vielfach wird in solchen Beratungsgesprächen hin und her überlegt, um herauszufinden, ob eine Trennung wirklich der einzige anstehende Weg ist. Auch nach Trennungen kommen einige zu Pro Familia, um sich bei der Bewältigung dieser Lebenssituation unterstützen zu lassen.

Bei sexuellen Problemen und Unstimmigkeiten ist Katharina Rohmert als Ärztin und Beraterin eine weitere Ansprechpartnerin in dem Team von Pro Familia in Bensheim. In einer vertraulichen Atmosphäre können sich Paare auf die Suche nach Lösungen und Kompromissen für ihre Problematik begeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Beratungsstelle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.07.2020