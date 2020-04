Hilfreiche Tipps per Videokonferenz

Bensheim.Auch das dritte digitale Forum für Bergsträßer Unternehmer wurde sehr gut angenommen, 23 Teilnehmer waren am Donnerstag per Videokonferenz dabei, als Matthias Martiné von der Volksbank Darmstadt – Südhessen eG und Frank Wiegand von der Sparkasse Bensheim einen praxisnahen Vortrag zum Thema „Unterstützung der Unternehmen in Zeiten der Corona-Pandemie“ hielten. Professionell moderiert wurde die Runde von Boris Auer (TAB Deutschland).

Themen waren mögliche Maßnahmen zur Liquiditätsschonung und -beschaffung, die wichtigsten Unterstützungsleistungen der öffentlichen Hand und Maßnahmen der Kreditinstitute. Vorgestellt wurden die Maßnahmen des Gesetzgebers unter anderem in den Bereichen Mietrecht, Darlehen und Insolvenzrecht. Nicht rückzahlbare Zuschüsse des Bundes und des Landes Hessen können Selbstständige (auch Angehörige freier Berufe und Künstler), Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen (mit Ausnahme der Primärerzeugung auch der Landwirtschaft) mit bis zu 50 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) erhalten, die unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage bzw. in massive Liquiditätsengpässe geraten sind und diesen Engpass nicht mit Hilfe sonstiger Eigen- oder Fremdmittel ausgleichen können.

Anträge (für Bundes- und Landeszuschüsse) können ausschließlich beim Regierungspräsidium Kassel und nur online gestellt werden (www.rpkshe.de/coronahilfe). Weitere Maßnahmen der WI-Bank, der KfW und der Bürgschaftsbank Hessen wurden genauso detailliert vorgestellt wie die Angebote der Kreditinstitute.

Die Teilnehmer nutzten im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, den beiden Experten konkrete Nachfragen zu stellen. Die Online-Präsentation zum Thema kann als PDF über die Entwicklungsgesellschaft Lorsch angefragt werden: a.riedel@lorsch.de.

Der gegenseitige Austausch steht im Vordergrund dieses neu gegründeten Forums. Der Bensheimer Unternehmer Dieter Blumenschein hatte die Idee dazu, mit ihm sind Ann-Kathrin Riedel, Ralf Vesper, Helmut Richter, Johannes Kaiser und Boris Auer Gründer des neuen Unternehmerforums. Unterstützt wird die Aktion von der Wirtschafts-Vereinigung Bensheim und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch.

Die Anregung zu dieser Idee kam über das „TAB Unternehmer-Format“. Auch zukünftig sollen weiterhin im Wochenrhythmus aktuelle Themen behandelt werden. Alle Teilnehmer engagieren sich kostenfrei und aus Idealismus getreu dem Motto „Wir halten zusammen“. Auch die Teilnahme ist kostenfrei. Vorschläge zu weiteren Themenfeldern werden gerne per E-Mail entgegengenommen: db@planen-bauen.eu, bauer@tabdeutschland.de oder a.riedel@lorsch.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020