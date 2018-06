Anzeige

Bensheim/Klodzko.Anders als das deutsche WM-Team hatte die Reisegruppe des Freundschaftskreis Bensheim – Klodzko einen Auftakt nach Maß.

Planmäßig erreichte der Bus am Sonntagabend nach elf Stunden das Hotel in Polonica Zdroj, Bad Altheide, einem kleinen aber feinen Kurort nahe Klodzko. Vor der Abfahrt ins Papiermuseum wurden die mitgebrachten Hilfsgüter für das dortige Kinderheim ausgeladen und an die Mitarbeiter des Heims übergeben. Der Anhänger wurde vor der Abfahrt schnell gefüllt. js/Bild: Spielmann