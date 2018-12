Himmelsboten verteilen Brot des Lebens

Bensheim.Die katholische Pfarrgemeinde Sankt Laurentius in Bensheim hatte auch in diesem Jahr zu einem besinnlichen adventlichen Seniorennachmittag eingeladen und viele waren der Einladung gefolgt, so dass der sehr festliche Pfarrsaal bis auf den letzten Platz besetzt war.

Nach der Begrüßung durch Organisatorin Carola Unrath sangen die Kindergartenkinder unter der Leitung von Ramona Knappe fröhliche Weihnachtslieder. Die Stimmung übertrug sich auf die Senioren und es wurde mit Begeisterung mitgesungen. Die Musikschule Lorsch war mit drei Schülerinnen – sieben bis dreizehn Jahre alt – an Klavier und Geige vertreten. Unter der Leitung von Barbara Schütze spielten sie bekannte Weihnachtslieder. Sie wurden mit einem großen Beifall bedankt.

Die Scholakinder – als Weihnachtsengel verkleidet – verteilten liebevoll Lebkuchen als Brot des Lebens an alle. Der Lindenfelser Leierkastenmann Klaus Mohr brachte mit seiner Drehorgel mit Weihnachtsliedern Stimmung unter die Gäste.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Weihnachten – es duftet himmlisch“. Thematisch passend wurde die Geschichte „Der Weihnachtsstern“ von Eva Schader vorgetragen, die von den Hirten, die sicherlich nicht mit den schönsten Düften behaftet waren, und den drei Weisen aus dem Morgenland handelt, die dem Kind in der Krippe allerlei orientalische Düfte mitgebracht hatten.

Als eine Herausforderung für die Gäste erwiesen sich sechs verschlossene Dosen, in denen sich unterschiedliche weihnachtliche Gewürze befanden, die es zu erraten galt. Nach einem Vorspiel mit der Trompete von Niklas Winter dankte Pfarrer Harald Poggel der Organisatorin Carola Unrath, für die geleistete ehrenamtliche Arbeit und die Mühe, die sie sich gemacht hatte um den Nachmittag so festlich zu gestalten.

Der ökumenische Seniorentanzkreis führte verschiedene Engeltänze vor und bekam ebenfalls reichen Beifall. Der geheimnisvolle Märchenerzähler Langenbruch aus dem Odenwald erfreute die Zuhörer mit einem Weihnachtsmärchen aus Schweden. Anschließend kam der Heilige Nikolaus (alias Friedel Rolf) und erzählte aus dem Leben des Bischofs von Myra, der als Wohltäter bekannt ist, aber auch von dem Schrecken aus der Kindheit, wenn der Nikolaus kam und über alle Untaten, die man im Laufe des Jahres begangen hatte, bestens Bescheid wusste. Da gab es auch so manchmal etwas auf den Hosenboden.

Zum Schluss trug ein Engel (Luca Cengic) ein einfühlsames Gedicht über die Zeit vor. Carola Unrath bereicherte das Programm mit vielen gedanklichen und besinnlichen Texte und bedankte sich bei ihrem fleißigen Team für die Mitarbeit. Die Gäste bekamen noch ein Geschenk und beendeten die Adventsfeier mit Wunderkerzen und dem Lied „Oh, du fröhliche“. red

