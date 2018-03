Hirnforscher gibt Eltern Motivationstipps

Anzeige

„Wir Menschen“, so Bauer, „sind mit einem social brain, also mit einem ganz auf gute zwischenmenschliche Beziehungen ausgerichteten Gehirn ausgestattet.“ Ohne gelingende Beziehungen können, wie neurowissenschaftliche Studien zeigen, die Motivationssysteme von Kindern und Jugendlichen nicht in Aktion treten. Und dann kann sich auch keine Anstrengungsbereitschaft entwickeln. Doch wie lässt sich eine „Beziehung“ zum Kind oder zum Jugendlichen aufbauen? Im Zentrum des Beziehungsgeschehens, so Professor Bauer, stehen Spiegelungs- und Resonanzvorgänge: Wir Menschen geben uns gegenseitig Resonanz.

Erwachsene reagieren in einer spiegelnden Art und Weise auf das, was Kinder und Jugendliche an Lebensäußerungen von sich geben. Die Resonanzen, die wir jungen Menschen geben, tragen – so Bauer – eine Botschaft: Sie können für das Kind Möglichkeitsräume öffnen, aber auch verschließen.

Prof. Dr. Joachim Bauer ist ausgebildet als Internist und Psychiater und in beiden Fächern auch habilitiert. Für herausragende neurowissenschaftliche Arbeiten wurde er mit dem Organon-Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Biologische Psychiatrie ausgezeichnet. Er lebt und praktiziert seit 2018 in Berlin, wo er an der Privat-Universität IPU eine Gastprofessur innehat. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die neurowissenschaftlichen Grundlagen seelischer Gesundheit, die Grundlagen zwischenmenschlicher Empathie, die Hintergründe von Ausstrahlung und guter Führung am Arbeitsplatz sowie eine neurowissenschaftlich fundierte Pädagogik.

