Historische Lieder im Advent

Bensheim.Unter dem Titel „Es kumpt ain schiff geladen“ lädt die Pfarrei Sankt Georg zu einer musikalischen Andacht im Advent am 18. Dezember um 20 Uhr in die Stadtkirche ein.

Pfarrer Thomas Catta und das Ensemble Wildwuchs stellen Gedanken und historische Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit vor.

In der Ankündigung heißt es: „Seit jeher wünschen sich Menschen, die dunklen Bereiche im Leben zu erhellen, Angst gegen Freude einzutauschen, Ausweglosigkeit gegen Hoffnung, Dunkelheit gegen Licht. Das zeigt sich ganz besonders in Jahrhunderte alten Advents- und Weihnachtsliedern mit ihrer Verheißung von Licht und Leben.“

Mehrstimmiger Gesang und alte Instrumente – wie Drehleier, Cister, Dudelsack, Schalmei, Cornamuse, Blockflöte und Harfe, die in der Kirche oder bei Hirten auf dem Felde Verwendung fanden – vermitteln eindrucksvoll die ursprüngliche Dichte dieser Musik: „Sie klingt fremder, archaischer, herber und ist doch bis heute voller Licht in dunkler Zeit.“ Das Ensemble Wildwuchs beschäftigt sich seit 1990 mit dem Studium und der Aufführung historischer Musik.

An diesem Abend in der Stadtkirche werden traditionelle Lieder und Musik vom Mittelalter bis in die Renaissance zu hören sein. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen. red

