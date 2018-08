Historische Plauderei über Darmstädter Prinzessinnen

Fehlheim.Die Stadtteildokumentation Fehlheim veranstaltet am Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr im Fehlheimer Feuerwehrhaus eine „historische Plauderei“ über einige Prinzessinen des Hauses Hessen-Darmstadt. Carola Heimann, ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin und gebürtige Darmstädterin, plaudert über die Prinzessinen aus dem großherzoglichen Hause, die in die russische Zarenfamilie Romanov einheirateten. Vorgestellt werden die Prinzessinen Wilhelmine, Marie, Elisabeth und Alex, die von 1773 bis 1894 in besagte Familie einheirateten. Ihre Lebensgeschichten erzählen von Liebe und Glück, aber auch von Tragik und Trauer. Als Darmstädterin am Rande der Künstlerkolonie aufgewachsen, war Carola Heimann immer der Geschichte des Großherzogtums sehr nahe und hat sich diesem speziellen Thema gewidmet. Die musikalische Umrahmung gestaltet Berthold Mäurer. Mit dem Erlös dieser Veranstaltung ist geplant, weitere Info-Tafeln an den historischen Gebäuden in Fehlheim anzubringen.

Karten sind beim Leiter der Stadtteildokumentation, Klaus Brunnengräber, Telefon 06251/78605, sowie bei allen Mitgliedern ab Samstag, 1. September, erhältlich. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018