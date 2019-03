Historischer Rundgang durch Schönberg

Schönberg.In ihrer Reihe „Entdecke deine Heimat“ veranstaltet die Stadtteildokumentation Fehlheim in diesem Jahr zusammen mit den Kollegen einen historischen Rundgang durch den Bensheimer Stadtteil Schönberg.

Manfred Schaarschmidt, Leiter der Stadtteildokumentation, führt die Gruppe durch sein Heimatdorf. Er wird den Teilnehmern unter anderem die Marienkirche, das Schönberger Schloss und viele weitere sehenswerte Gebäude zeigen. Auch werden viele Verbindungen der beiden Stadtteile in kleinen Anekdoten den Interessierten näher gebracht.

Nach einem zweieinhalbstündigen Fußmarsch beginnt der gemütliche Teil. Dieser findet in der Grillhütte des Lions-Clubs statt. Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter am Samstag, 13. April, um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Schönberger Sportplatz. Anmeldungen bitte vorab telefonisch bei Elke Schubert (Fehlheim), Telefon 06251/788193. red/Bild: Funck

