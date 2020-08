Hits der Bee Gees und Songs von AC/DC

Bensheim.„AB/CD“, die AC/DC-Coverband, feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Die sechs Musiker aus dem Großraum Frankfurt-Aschaffenburg konzentrierten sich anfangs noch auf die wilden AC/DC-Jahre mit dem legendären Sänger Bon Scott. Das wichtigste Credo für AB/CD war, genau diesen Sound der Australier zu treffen, der die Band in den 70ern berühmt werden ließ.

Dann kam „Dimi Deeds“ zu AB/CD und verkörperte Angus Young perfekt. Kurz darauf entschloss sich die Band, weiterhin neue Wege zu gehen und gleich zwei Sänger zu verpflichten. Das Konzept, dass der 1980 verstorbene Bon Scott imaginär bei AB/CD Auftritten auf seinen Nachfolger Brian Johnson trifft, wurde von den Fans begeistert aufgenommen.

Und so treibt AB/CD bis heute mit Klassikern wie „T.N.T“, „Highway To Hell“, „Hells Bells“ oder „Thunderstruck“ die Stimmung regelmäßig zum Siedepunkt. Am Freitag, 28. August, kommt AB/CD zu zwei Veranstaltungen ins Musiktheater Rex in Bensheim. Konzertbeginn ist um 20 und 22.30 Uhr .

Wegen der begrenzten Zuschauerzahl aufgrund der Corona-Auflagen wird es zwei Shows an diesem Tag geben. Kartenbesitzer mögen daher bitte im Vorfeld per E-Mail an wagner@musiktheater-rex.de Bescheid geben, zu welcher Show sie kommen werden.

Die Bee Gees-Tribute-Band „Night Fever“ gilt laut Ankündigung seit Jahren als eine der erfolgreichsten und authentischsten Tribute-Shows weltweit. Die Musiker interpretieren die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich, ihre Show ist jedoch eigenständig mit einer persönlichen Note.

Unter dem Motto „To Love Somebody – Das Night Fever Acoustic-Konzert“ spielen die Musiker am Samstag, 29. August, um 19.30 und 22 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim mit einem minimalen Drumset, Percussion, Bass, Piano, akustischen Gitarren ein atmosphärisch intimes Konzert.

„Night Fever“ sind mehr als nur eine „Coverband, auf hohem Niveau präsentieren sie die Songs der Bee Gees. Durch den außergewöhnlich authentischen Gesang der drei Protagonisten erleben die Zuschauer die perfekte Illusion und können sich auf Klassiker wie „Massachusetts“, „To Love Somebody“ „Stayin’ Alive“, „Words“, und „You Win Again“ freuen.

Wegen der begrenzten Zuschauerzahl aufgrund der Corona-Auflagen wird es zwei Shows an diesem Tag geben. Beide Shows sind bereits ausverkauft. Kartenbesitzer mögen bitte im Vorfeld per E-Mail an wagner@musiktheater-rex.de Bescheid geben, zu welcher Show sie kommen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.08.2020