Hoch über Bensheim unterwegs

Bensheim.Die Wandergruppe der SSG Outdoor-Abteilung „Wandern für Aktive“ startete zum Jahresabschluss eine kleine Tour „Runde um Bensheim“ mit Einkehr auf dem Hemsbergturm. Versorgt mit Speis und Trank von Familie Krastel, wurde im Turmzimmer noch mal bei gemütlichem Zusammensein Rückblick gehalten. Alle waren sich einig, dass sehr schöne Wanderungen unternommen wurden. Auch für das neue Jahr haben sich wieder einige bereiterklärt, Touren zu führen. Wanderungen im Odenwald, der Drachenweg Teil III oder im Umstädter Land sind geplant. Auch in der Pfalz sind wieder schöne Touren im Programm. Ein fester Termin bleibt wie gehabt der vierte Sonntag im Monat. Zum Jahresbeginn am Sonntag, 26. Januar, wird die traditionelle Schannenbach-Tour gelaufen. Treffpunk ist um 9 Uhr der Busbahnhof in Bensheim (Abfahrt 9.10 Uhr). Gehzeit rund fünf Stunden mit Mittagseinkehr. Gäste sind willkommen. red/Bild: SSG

