Auerbach.Statt der Wanderung über den Sieben-Hügel-Steig, die auf den 3. Juni verschoben wird, findet am 15. April die Wanderung „Rund um Seeheim“ statt. Der OWK Auerbach wandert ab dem Rathaus Seeheim über den Burgensteig zur Burg Frankenstein und über lauschige Waldwege geht es von da an Nieder-Beerbach vorbei Richtung Mühltal und durch den Wald zurück nach Seeheim.

Einige Anstiege und abschüssige Waldwege sind bei der Wanderung von rund vier Stunden Gehzeit zu überwinden. Wer Wanderstöcke hat, kann sie hier sinnvoll einsetzen. Eingekehrt wird zum Abschluss im Gasthaus „Zum Löwen“ in Seeheim.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Lidl-Parkplatz in Auerbach. Nach Seeheim geht es in Fahrgemeinschaften, wo man auch um 10.25 Uhr am Rathaus-Parkplatz noch dazustoßen kann.