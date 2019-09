Hochbeete für Kindertagesstätten

Bensheim.Bei einem Führungskräfte-Treffen der GGEW AG haben die Teilnehmer Garten-Hochbeete gebaut, die jetzt an Kitas in Bensheim gespendet werden. Die Aktion war eine Teambuilding-Maßnahme, um ein positives Arbeitsklima und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter zu fördern, so der Energieversorger. Die Hochbeete gehen an die folgenden Einrichtungen: Liebfrauenkita, Kita Fehlheim, Waldkindergarten, Waldorfkindergarten. Kita Sankt Albertus, Kita Sankt Michael, - Krippe Best Kids, Krippe Kastanienbaum und Krippe Pro Kind.

Fortsetzung folgt: Die übriggebliebenen Holzelemente werden von den Azubis der GGEW im Rahmen eines eigenen Teambuildings aufgebaut und im Anschluss daran ebenfalls gespendet. red/Bild: GGEW

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.09.2019