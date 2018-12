Hochkarätige Show mit 300 Musikern

Bensheim.Zum fünften Mal veranstaltet das Musikcorps Bickenbach ein Tattoo, eine Musikshow mit hochkarätigen Show- und Marchingbands sowie Pipes and Drums aus dem In- und Ausland. Diesmal in der Weststadthalle in Bensheim am 24. August 2019. Es gibt zwei Vorstellungen, die erste beginnt um 15 Uhr und die zweite um 20 Uhr. Schirmherr ist der Bickenbacher Bürgermeister Markus Hennemann. Es werden jeweils 1800 Zuschauer erwartet. Es spielen Top-Formationen aus dem In- und Ausland. Höhepunkt wird wie immer ein großes Finale mit Gesamtdarbietungen aller Gruppen mit über 300 Musikern sein.

Die Auswahl und das Engagieren der Musikgruppen erfolgt durch Stabführer Manfred Hofmann und den zweiten Vorsitzenden Florian Altenau. Informationen zum Tickets-Verkauf gibt es auf der Homepage www.musikcorps-bickenbach.de und über die E-Mail: tickets@musikcorps-bickenbach.de. Karten sind auch im Kaufhaus Ganz erhältlich.

Der Verein beruft sich auf die Anfänge als Spielmannszug der Freien Turner Bickenbach, gegründet im Jahre 1919. Die Musikkapelle entwickelte sich von einem Pfeifer- und Trommlerzug über einen Fanfarenzug hin zu einer Brassband und präsentiert sich heute als Show- und Marchingband bei Festumzügen, Straßenparaden und Konzerten sowie Musikshows und Tattoos im In- und Ausland.

Das Bickenbacher Musikcorps war 2008 offizieller Vertreter des Bundeslandes Hessen bei der Steubenparade in New York. 2014 war die Formation bei der Eröffnungszeremonie bei Tourism Festival in Shanghai dabei – und nimmt regelmäßig am Winzerfestumzug in Bensheim teil.

Das Jubiläumsjahr beginnt mit einem Auftritt im Kurhaus Baden-Baden bei der Fasnachtsgala zur Proklamation der Baden-Badener Prinzenpaare. Im Laufe des Jahres sind Auftritte beim 1. Internationalen Oberschwaben Tattoo in Hohentengen und beim Basel Tattoo Parade geplant.

Tattoo kommt aus dem Holländischen: Doe den tap toe (schließe den Zapfhahn). Das war seit dem 17. Jahrhundert der Befehl des Kommandanten an den Wirt, die Bierhähne zu schließen, damit die Soldaten in ihre Quartiere zurückkehrten (Zapfenstreich). Das Signal wurde von einem Trommler, Pfeifer oder Trompeter gespielt, später in Schottland von einem Dudelsackspieler. Das Wort wurde im Englischen zu „Tattoo“ vereinfacht. Das Bickenbach Tattoo 2019 ist ein Festival mit Musik-, Show- und Marschformationen. Es werden Show- und Marchingbands sowie Pipes and Drums Bands aus dem In- und Ausland auftreten. Rund 300 Mitwirkende, 50 Helferinnen und Helfer werden Einsatz sein.

Derartige Musikveranstaltungen sind nach wie vor sehr beliebt. Im Rahmen der Großanlässe belegt das Bickenbach Tattoo ein neuartiges Segment: Es knüpft an die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Musik- und Trommeltradition an und präsentiert anspruchsvolle und für das breite Publikum bestimmte Unterhaltung mit alten Traditionen im Großformat. red

