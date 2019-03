„Höllenritt“ auf der Buckelpiste

Bensheim.Zum 35. Mal fand der Schulskikurs der siebten Klassen (85 Schülerinnen und Schüler aus Gymnasium und Realschule) der Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule in der Wildschönau statt. Zwei Busse plus Anhänger fuhren – bepackt mit Skiern, Skistöcken, Skistiefeln und Snowboards für alle – in Richtung Österreich.

Nach einem herzlichen Empfang in der Gästepension „Schöntal“ erwartete die Schüler am Freitagnachmittag gleich die erste Herausforderung: Findet jeder seinen Schuh, seine Skier und seine Stöcke? Diese Challenge begleitete die Gruppe jeden Tag – mit diversen Variationen. In perfekter Skimontur durften die Schüler dann auf der Wiese hinter dem Haus ein erstes Gefühl für die kommenden Tage im Schnee entwickeln. Viele standen zum ersten Mal auf Skiern oder auf dem Snowboard und versuchten sogar, sich damit fortzubewegen – ein Vorgeschmack auf das Unbekannte und Abenteuerliche der kommenden Tage.

Pünktlich nach dem Frühstück versammelten sich alle, um mit einem gemieteten Bus zum Schatzberg gefahren zu werden. Doch zuvor gab es Wettbewerb Nummer 1: „Wer hat meine Schuhe in Größe 38 angezogen und warum muss gerade ich jetzt die übrig gebliebenen Schuhe in Größe 41 anziehen?“ Dieser ungelöste Fall lässt die Teilnehmer noch immer den Kopf schütteln.

Mit der Gondel fuhren alle ins Skigebiet: Für die Anfänger war der Zauberteppich an der Mittelstation erste Station, die Fortgeschrittenen gingen auf Entdeckungstour durchs ganze Skigebiet. Das hervorragende Wetter war für alle gleich: Blauer Himmel, Sonne satt, traumhafte Pistenverhältnisse mit einem gigantischen Ausblick auf die Berge. Der theoretisch sinnvolle Zwiebellook wurde in den nächsten Tagen gelockert, die Skibrille durch eine Sonnenbrille ersetzt. Die Anfänger rutschten anfänglich recht verhalten und mit großen Augen den Hügel hinab, doch nach drei Tagen konnte jeder mindestens im Pflug die Piste bewältigen. Dann gab es kein Halten mehr: Alle wollten ihre neu erlernten Fertigkeiten üben, variieren und neue Pisten des Skigebiets kennenlernen. Was für ein Erfolg!

Sogar die lange Talabfahrt bewältigten die Schüler am Ende der Woche. Auch beim „Höllenritt“ (eine Buckelpiste) konnte jeder sich ausprobieren und ihn im eigenen Tempo durchfahren.

An den Abenden stand neben einem Spieleabend, einem Film über die Bergwelt, einem Eiscafébesuch mit Disco, die Pistenregeln, einer Fotoshow und einigen Sketchen auch Karaoke auf dem Plan: Mit tollen Songs konnten die Sänger ihr Publikum begeistern. Selbst die Lehrer lernten neue Songtexte und ließen sich mitreißen.

Die Verpflegung im Haus Schöntal sollte man keinesfalls außer Acht lassen – Christian, der Sohn und Koch des Hauses, ließ keine Wünsche offen. So war für die nötige Kraft im Kampf mit den Elementen auf leckere Art und Weise gesorgt.

Für alle Beteiligten war es eine rundum gelungene Woche, an die man sich gern erinnert. red

