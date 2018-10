Hörgenuss mit kraftvollen und leisen Werken

Bensheim.In seinem elften Konzert der Gesamtaufführung des Bachschen Orgelwerks in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg präsentierte Regionalkantor Gregor Knop am Sonntag ausgewählte Fantasien und Sonaten des großen Barockkomponisten. Ein Hörgenuss, der neben kraftvoll ausladenden Kompositionen auch leisere Werke umfasst hat.

Bereits der Auftakt war ein musikalisches Ausrufezeichen: Pièce d’orgue ist ein Beispiel für Bachs Beschäftigung mit der französischen Orgelmusik und offenbart eine immense strukturelle Zielstrebigkeit und hohe Könnerschaft im Detail beim virtuosen Weiterentwickeln einer musikalischen Idee. Das Stück zählt zu den allerbekanntesten und meistgespielten Orgelwerken Bachs und darf sicherlich als eines der schönsten, originellsten und wirkungsvollsten Schöpfungen bezeichnet werden. Das Werk ist auch als Fantasie in G-Dur geläufig. Das einzige von Bach mit französischem Titel und ebensolchen Satzbezeichnungen.

Die gedankliche Frische, der harmonische Einfallsreichtum und eine vibrierende innere Spannung, der auf einen dramatischen finalen Effekt ausgerichtet ist. Der Aufstieg des Basses verleiht dem Stück eine überwältigende monumentale Wirkung während das Spie mit Akkorden dem Werk bei aller Vielfarbigkeit eine innere Einheit schenkt. Gregor Knop spielte die Fantasie mit präziser Artikulation in werkgetreuer Haltung sehr frisch und transparent. Die klanglichen Möglichkeiten der Klais-Orgel wurden voll ausgeschöpft. Eine famose Ouvertüre des elften Konzerts, das weniger gut besucht war als man dies hätte erwarten können.

Im seltenen Takt angelegt

Die Entstehung der Fantasie und Fuge c-Moll (BWV 537) konnte nie ganz geklärt werden. Sicher aus Bachs Feder stammt die im seltenen Takt angelegte Fantasie, ebenso der Fugenbeginn. Möglicherweise hat Johann Ludwig Krebs – Bachs Lieblingsschüler – die Fuge zu Ende komponiert, die homogene Struktur ist aber erhalten geblieben. In diesem Werk begegnet man Vollkommenheit in unterschiedlichen Aspekten. Ausdruck, Form und tonsprachliche Durchgestaltung sind brillant. Die Fantasie zeichnet sich durch einen enorm expressiven Gestus und eine eindrucksvolle Disposition von Fantasie und Fuge aus. Das schwungvolle erste Thema der Fuge entwickelt in Verbindung mit dem abwechslungsreichen, fantasievollen Kontrapunkt eine wunderbare Dynamik. Die beiden Themen des Werks bleiben nebeneinander und werden im Finale nicht miteinander verbunden. Umrahmt wurden die beiden Werke von Bachs Triosonaten d-Moll und G-Dur, die kammermusikalische Fähigkeiten in konzentriertester Form repräsentieren. Die Vielfalt im rhythmischen Spiel, die kunstvolle Harmonie von eingeführter Idee und neuen Gedanken sowie die übersichtliche, symmetrische Form der Triosonate in d-Moll (BWV 527) machen das Werk zu einem Liebling für Hörer wie für Musiker.

Die um 1729 in Leipzig komponierte Triosonate in G-Dur (BWV 530) offenbart eine lyrische Erhabenheit und stimmliche Vielfalt, die vom Spieler ein hohes Maß an Konzentration erfordert. Bei der Leichtigkeit und Eleganz des klanglichen Erscheinungsbilds wird dem Hörer die spieltechnische Schwierigkeit dieser Sonaten kaum bewusst. Von der kontrapunktische und formal genialen Gestaltung dieser Triosätze ganz zu schweigen. Musikalische Einfälle werden nicht nur formuliert und wiederholt, sondern in organischer Ordnung und Fantasie gegenübergestellt, gespiegelt und ausgestaltet. Bei Gregor Knop waren diese Perlen in allerbesten Händen.

„Kaffeewasserfuge“

Zum Abschluss spielte er das das Werkpaar Fantasie und Fuge g-Moll (BWV 542), das zu den beliebtesten Werken Bachs gehört. Das Stück ist in scherzhafter als „Kaffeewasserfuge“ bekannt geworden, da sich die Zeile „Das Kaffeewasser kocht…“ unter den Takt des Fugenthemas legen lässt. Über 250 Jahre nach seiner Entstehung hat dies außergewöhnliche Stück musikalischer Weltliteratur nichts von seinem Glanz und beeindruckenden Kraft eingebüßt. Der Zusammenhang zwischen Fantasie und Fuge darf nicht zu eng gesehen werden, vielmehr werden die Themen beliebig kombiniert und dialogisch gegenübergestellt. Nach der imposanten Eröffnung hört man spannende Satzgeflechte und aufgestaute Energien, die sich in großer Wucht entladen. Allein die Kräfte, die Bach im Mittelteil freisetzt, machen das Werk zu einem meisterhaft komplexen Tongebilde von hoch expressiver Dynamik. Ein glänzendes Finale dieser durchweg hochklassigen Bach-Hommage.

Seit Januar 2017 inszeniert Gregor Knop einen Zyklus von insgesamt 16 Konzerten, der sich bis Ende nächsten Jahres erstrecken wird. Auf dem Programm steht nicht weniger als die konzertante Aufführung des gesamten Orgelwerks von Johann Sebastian Bach - das größte, vielfältigste und in seiner Zeit unerreichte Schaffen für die Orgel. Es erklingen 240 Einzelstücke, darunter Präludien und Toccaten, Fugen, Choralbearbeitungen und Triosonaten sowie Bearbeitungen anderer Werke.

Das nächste Konzert in St. Georg findet am 18. November statt, danach geht es weiter am 3. Februar und 17. März. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018