Hoffnung für das Hoffartgelände

Bensheim. Hoch gehandelt - als Ladenhüter gelandet. So lässt sich kurz und bündig die Geschichte des Hoffartgeländes in der Bensheimer Innenstadt beschreiben. Seit 1998 liegt das Grundstück brach, in den ersten Jahren noch als Filetstück im städtischen Portfolio angepriesen.

In der Realität hat aus den unterschiedlichsten Gründen nichts funktioniert, weshalb Grund und Boden als „Lager“ für mehr oder weniger dekorative Blumenkübel dienen, die zu Großveranstaltungen wie Weihnachtsmarkt oder Winzerfest von dort aus an die Zugänge der Fußgängerzone gekarrt werden.

Mit der Tristesse könnte es aber bald vorbei sein. Anfang dieses Jahres stieg die Stadt verstärkt in die Vermarktung des Geländes ein - sozusagen ein letztes Aufbäumen. Das scheint gefruchtet zu haben, denn wie die städtische Pressestelle nun mitteilt, gingen drei Kaufangebote ein. Bei zwei Bietern sehe der Gestaltungsbeirat aus städtebaulicher und architektonischer Sicht das Potenzial, mit den vorgelegten Entwürfen das Grundstück an der B 3 positiv zu entwickeln.

Der Magistrat schloss sich der Auffassung an, so dass die beiden Interessenten aufgefordert wurden, ihre Entwürfe zu überarbeiten. In beiden Fällen geht es um Planungen für Wohn- und Büroräume, im Erdgeschoss wäre ein gewerblicher oder gastronomischer Betrieb möglich. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe

