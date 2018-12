Hoffnungsschimmer für Neumarkt-Center

Bensheim. Das Neumarkt-Center ist schon so lange ein großes Sorgenkind der Innenstadt, dass manche schon die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der leerstehenden Markthalle aufgegeben haben. Bemühungen, an der tristen Situation etwas zu ändern, gab es durchaus. Zielführend waren sie allerdings nicht.

Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Bürgermeister Rolf Richter einen Kauf das Ensembles durch die MEGB in Erwägung gezogen, sollten die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Die Verhandlungen gestalteten sich jedoch als schwierig, weil die Eigentümer des Gebäudes immer mal wieder wechselten. Letztlich scheiterte das Vorgaben am Geld. Die Stadt hatten einen Verkehrswert des Komplexes von 3,1 Millionen Euro errechnen lassen, die damaligen Investoren wollten einen höheren Kaufpreis erzielen.

Das ist gut drei Jahre her. Seitdem war es in der öffentlichen Debatte etwas stiller um die Immobilie geworden - was nicht bedeutet, dass sich die Bensheimer mit dem Trauerspiel in prominenter Lage abgefunden hätten. Allerdings gab es wenig Anlass auf Hoffnung.

Ob sich das im neuen Jahr ändert, muss abgewartet werden. Allerdings zeichnet sich ab, dass die Rathausspitze hinter den Kulissen offenbar am Ball geblieben ist und sich gesprächsbereit zeigte, gleich, in welchem Besitz sich das Center gerade befand. Das könnte sich nun auszahlen, auch wenn bisher keine Details an die Öffentlichkeit gedrungen sind.

Im Haushaltsplan finden sich jedoch gleich mehrere Positionen, die im Zusammenhang mit dem Neumarkt zu sehen sind. Darauf wies auch die Koalition in der Stadtverordnetenversammlung hin. Für Planungen zur Umgestaltung der Promenadenstraße sind 100 000 Euro vorgesehen, für eine mögliche Umsetzung im Jahr 2020 stehen 500 000 Euro bereit - versehen mit einem Sperrvermerk. Sprich: Das Geld kann nicht einfach ausgegeben werden, es bedarf eines Beschlusses der Fraktionen. Auch Mittel für einen möglichen Umzug des Stadtarchivs könnten in diesem Zusammenhang stehen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018