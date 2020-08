Auerbach.Im Kerweschuppen in Auerbach, Zwischen den Bächen 13, findet am Sonntag, 23. August, von 11 bis 14 Uhr von der Abteilung „Auerbacher Kerb“ ein Hofkonzert statt. Der Kartenvorverkauf ist am Samstag (8.) und am 22. August von 10.30 bis 12 Uhr jeweils vor Ort im Kerweschuppen. Telefonische Ticketreservierung ist unter der Nummer 0151/42513532 möglich. red

