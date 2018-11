Hohe Ehrungen beim Kameradschaftsabend in Zell

Zell.Nach der erfolgreichen Inspektionsübung der Freiwilligen Feuerwehr Zell traf man sich am Abend zum Kameradschaftsabend im Gemeinschaftshaus, um die Geselligkeit zu pflegen. Unter den zahlreichen Gästen waren Kreisbrandmeister Volker Steiger, Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn, Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert und Erster Stadtrat Helmut Sachwitz, denen eine besondere Aufgabe zuteil wurde. Zahlreiche Ehrungen standen an, so dass neben Urkunden auch ganz besondere Ehrenzeichen überreicht wurden. Danke für 50 Jahre Mitglied in der Feuerwehr sagte man Arthur Hannewald, Edgar Mößinger und Hans Bitsch. 40 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst ist Klaus Schwinn, 25 Jahre ist Holger Mößinger dabei. Unser Bild zeigt alle Geehrten des Abends. df/Bild: Funck

