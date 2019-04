Hoher Schaden, aber keine Verletzten

Bensheim.Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung Schwarzwaldstraße (B 3)/Fabrikstraße entstand am Mittwochabend gegen 22 Uhr hoher Sachschaden. Verletzte gab es nach Auskunft der Polizei nicht.

Eine 32 Jahre alte Frau aus Bensheim wollte in ihrem BMW aus der Fabrikstraße kommend geradeaus in die Pfalzstraße fahren. Beim Überqueren der B 3 kollidierte sie mit dem Skoda eines 82-jährigen Bensheimers. Ihr Wagen prallte an einen Ampelmast, der ebenfalls beschädigt wurde. Die Gesamtschadenshöhe konnte am Donnerstag noch nicht beziffert werden, beide Fahrzeuge waren aber nicht mehr fahrtüchtig. Warum es zu dem Unfall kam, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Die Ampel sei in Betrieb gewesen, so die Polizei. Geklärt werden muss nun, wieso sich beide Autos auf der Kreuzung „begegneten“.

Vor Ort waren neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst. dr/Bild: Strieder

