Hoher Schaden bei Einbruch

Schwanheim.Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 16. November, in ein Bürogebäude in der Rohrheimer Straße ein. Sie öffneten gewaltsam einen Tresor und erbeuteten Bargeld.

Am Morgen entdeckte ein Zeuge gegen 7.30 Uhr den Einbruch und kontaktierte die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 22.15 Uhr am Vorabend zurück.

Durch Fenster eingestiegen

Die Kriminellen drangen nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster im Hochparterre in das Innere des Gebäudes. Ein vorgefundener Tresor wurde gewaltsam geöffnet und mehrere hundert Euro erbeutet. Hierbei entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) zu melden. pol

