Bensheim. Etwas irritiert steht ein älteres Ehepaar am Aufgang zur Stadtkirche Sankt Georg und betrachtet die an einer Mauer angebrachte Hinweistafel. Die erklärt, was auf dem Gelände der Pfarrei nicht erlaubt ist - unter anderem Ballspiele und Fahrradfahren, aber auch Waffenbesitz und Alkoholkonsum. „Muss das denn unbedingt sein?“, fragt der Mann seine Frau. Die schüttelt nur unschlüssig den Kopf.

Pfarrer Thomas Catta und Stefan Wendel, stellvertretende Vorsitzen des Verwaltungsrats, wissen, dass die Schilder keine optimale Lösung sind. „Es ist nicht toll, aber es muss sein“, erklärt der Geistliche. Seit Anfang dieses Jahres vermehren sich die Fälle von Vandalismus rund um das Bensheimer Wahrzeichen. „Es nimmt an Intensität zu. Es hat klein angefangen, aber jetzt haben wir den Eindruck, dass versucht wird, die Grenzen zu testen und auszuweiten“, befürchtet Wendel.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um Graffiti an der Kirchenmauer, sondern um Sachbeschädigung im mittlerweile fünfstelligen Bereich. In Mitleidenschaft gezogen wurden unter anderem die hohen Fahnenmasten vor dem Kirchenportal. Zwei von ihnen wurden nachts, obwohl fest im Boden verankert, mit roher Gewalt umgedrückt. Die kunstvoll gestaltetet Seitentüren aus Holz scheinen ebenfalls den einen oder anderen Tritt oder Schlag abbekommen zu haben und müssten aufwendig restauriert werden. „Das geht nur im Einklang mit dem Denkmalschutz“, so Catta. dr