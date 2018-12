Bensheim.Am Sonntag (16.) ist die Sängerin Jutta Brandl mit einer Hommage an Ella Fitzgerald im Jazzkeller zu hören. Beginn des Konzerts, zu dem der Förderkreis Kleinkunst und Kultur einlädt, ist um 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Musikbox, Telefon 06251/610540. Der Abend steht unter dem Motto „Jazzwords – Jazz und Literatur“.

Vor einem Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden: Ella Fitzgerald, die „First Lady of Jazz“, oder „First Lady of Song“. Denn Ella Fitzgeralds Stimme war beides: ein improvisierendes Jazz-Instrument mit perfekter Intonation. „Sie verströmt Musik“, soll Pianist Jimmy Rowles einmal über sie gesagt haben.

Jutta Brandls modulationsfähige Stimme klingt kraftvoll, geschmeidig und elegant. Die Musik von Gernot Ziegler (Piano), Gernot Kögel (Bass), Sebastian Säuberlich (Schlagzeug) und ihr Gesang harmonieren wunderbar: eine begeisternde Hommage an Ella. Hier erweist sich, was eine Sängerin an individueller Interpretation einbringt – oder ob sie sich in einer Imitation des Vorbilds ergeht. Jutta Brandl stellt sich diesem Test und besteht ihn mit Bravour. red

