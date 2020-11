Horst Knop für Christiane Lux

Bensheim.Nach dem Rückzug der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Christine Lux aus der Bensheimer Kommunalpolitik wird der Auerbacher Horst Knop (Bild: Neu) in die Fraktion der SPD Bensheim nachrücken. Das teilten die Sozialdemokraten am Montagabend mit. Lux hatte ihr Mandat wie berichtet nach der Wahl von Christine Klein zur Bürgermeisterin niedergelegt. Mit ihm rücke eine Bensheimer Persönlichkeit in die Stadtverordnetenversammlung nach, so die SPD.

Der Vorstandsvorsitzende der TSV Auerbach ist seit Jahrzehnten in der Bensheimer Sport- und Vereinswelt zu Hause. „Wir freuen uns über diese Bereicherung der Fraktion“, so die Fraktionsvorsitzende Eva Middleton. Horst Knop ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Landesehrenbriefes, zudem hat er zahlreiche Auszeichnungen für sein Lebenswerk, die Förderung des Sports, vor allem an der Bergstraße, erhalten. In der aktuellen Legislaturperiode ist er bereits im Ortsbeirat in Auerbach vertreten.

„Durch ihn werden wir noch näher am Sport und an den Bedürfnissen der Bensheimer Vereine sein“, so das Fraktionsmitglied Heiko Moritz abschließend. red

