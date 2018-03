Hospital produziert seinen eigenen Strom

Am Heilig-Geist-Hospital wurde das neue Blockheizkraftwerk offiziell in Betrieb genommen. Mit dabei war auch Mathias Samson, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landentwicklung (3.v.r.). © Funck

Bensheim.Die positive Entwicklung im Heilig-Geist-Hospital dauert an. Mit dem Einbau eines Blockheizkraftwerks kann die Klinik nun gleichzeitig heizen und Strom produzieren. In den ersten zehn Jahren soll die Anlage über zwei Millionen Kilogramm des klimaschädlichen CO2 einsparen, so der technische Leiter Uwe Gärtner. Der Strom wird zum Großteil in dem 150-Betten-Haus genutzt, das seit Juli 2016 von

