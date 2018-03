Hostinné-Platz in der Innenstadt geplant

Anzeige

Stadtrat Oliver Roeder, der Vertreter der Stadt im Freundschaftskreis, berichtete von den Kontakten zur Partnerstadt und insbesondere zur Bürgermeisterin Dagmar Sahánková. Die Rathauschefin wird bei der Kommunalwahl im September in Hostinné erneut antreten und hat gute Chancen auf eine Wiederwahl. Roeder erläuterte noch verschiedene Objekte, die derzeit in Ausführung oder Planung sind, wie der Neubau eines Busbahnhofs und eines neuen Schwimmbads. Insgesamt habe sich das Stadtbild der Partnerstadt in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt.

Roeder berichtete noch von einem geplanten Besuch der Partnerstädte Hostinné und Klodzko zusammen mit Bürgermeister Rolf Richter und Magistratskollegen sowie Vertretern der Freundeskreise. Abschließend dankte er im Auftrag der Stadt dem gesamten Vorstand des Freundschaftskreises für die im Rahmen der Städtepartnerschaft geleistete Arbeit.

Tolle Unterstützung

Auch Vorsitzende Carole Heimann bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die tolle Unterstützung und das Mitwirken im Vorstand. Bei diesem Engagement mache es Spaß, in der Völkerverständigung mitzuarbeiten.

Nach den Berichten der Kassenwartin Erika Illing, die eine gesunde Entwicklung der Finanzen aufzeigte, erfolgte auf Vorschlag der Kassenprüferin Gertrud Marquardt, die die ordnungsgemäße Kassenführung lobte, die Entlastung des seitherigen Vorstands durch die Mitgliederversammlung. In einer Ergänzungswahl wurde Manfred Pauli für die Restwahlzeit zum Kassenprüfer bestellt.

Für das Jahr 2018 legte Carola Heimann die endgültige Jahresplanung vor. Die erste Veranstaltung, der Besuch des Konzerts des tschechischen Zemlinsky-Quartetts im Januar im Parktheater war eine gelungene Sache. Am 29. April folgt die Busfahrt zur Unesco-Welterbestätte Kloster Maulbronn, die allerdings schon ausgebucht ist, Zur Vereinsfahrt nach Tabor, dem Zentrum der Hussiten in Tschechien, im Mai teilte Peter Illing Einzelheiten mit. Auch diese Fahrt ist schon ausgebucht.

Horst Knop berichtete von einem geplanten Jugendfußballturnier der Partnerstädte vom 1. bis 3. Juni. Bisher liegen die Zusagen von Riva del Garda, Klodzko, Hostinné und Mohács sowie von Bensheimer Fußballvereinen vor.

Am 16. Juni ist eine Busfahrt in den Odenwald mit einer Brauereibesichtigung geplant, während am 18. August eine Stadtbesichtigung von Worms mit einer Schifffahrt Lampertheim/Worms auf dem Programm steht. Für den 20. Oktober laufen die Vorbereitungen zu einem Besuch in Frankfurt mit Stadtführung im Römer und in der Paulskirche. Ein Abschluss soll in Sachsenhausen erfolgen.

Konkrete Formen nimmt auch eine im November geplante Begegnung mit dem tschechisch-deutschen Freundeskreis aus Hostinné in Dresden an. Neben einer Stadtführung und dem Besuch der Moritzburg steht die Begegnung mit den tschechischen Freunden im Mittelpunkt.

Der beliebte „Böhmische Kochabend“ beschließt das Jahresprogramm im November.

Am Ende der Versammlung wies Carola Heimann noch auf den geplanten Internet-Auftritt des Vereins sowie die Briefbögen mit neuem Logo hin. Begrüßt wurde auch der Vorschlag zur Benennung eines innerstädtischen Platzes nach der tschechischen Partnerstadt Hostinné. Im nächsten Jahr soll dann die offizielle Platzbenennung im Rahmen des 15-jährigen Bestehens des Freundschaftskreises vollzogen werden. mz

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.03.2018