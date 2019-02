Hostinné-Platz wird eingeweiht

Bensheim.Unter dem Vorsitz von Carola Heimann tagte erstmals in diesem Jahr der Vorstand des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises. Sie erinnerte an die Eröffnung der Ausstellung „Wasser um uns herum“, die im Rathaus Bensheim zu sehen ist. Die Kinder aus den Partnerstädten Bensheim und Hostinné haben tolle Bilder und Collagen vorgelegt.

Ferner legte sie dem Vorstand einen Brief von Bürgermeister Rolf Richter vor, mit dem sich der Bürgermeister für die im Jahre 2018 geleistete Partnerschaftsarbeit bedankt. Anschließend wurde auf die nächsten Veranstaltungen des tschechischen Freundschaftskreises eingegangen. Die Fahrt zum Velvets-Theater in Wiesbaden am 16. Februar ist restlos ausgebucht, ebenso die Jahresfahrt vom 30. Mai bis 2. Juni nach Pilsen und Umgebung.

Zur Jahreshauptversammlung des tschechischen Freundschaftskreises am Donnerstag, 14. März, um 18.30 Uhr im Kolpinghaus wurden weitere Vorbereitungen getroffen.

Da in diesem Jahr die Neuwahlen des gesamten Vorstandes anstehen, ist die Versammlung von besonderer Bedeutung. Im Anschluss an die offizielle Versammlung wird wieder zu einem Imbiss eingeladen.

Zum Weinfrühling erwartet der Verein wieder Gäste aus der tschechischen Partnerstadt. Im Mittelpunkt wird am 26. April um 10.30 Uhr die Einweihung des „Hostinné-Platzes“ stehen. Einzelheiten werden dazu noch mitgeteilt.

Damit erhält die tschechische Partnerstadt einen nach ihr benannten Platz in der Innenstadt, wie dies schon bei den anderen Partnerstädten geschah. Daneben besteht aus der Patenschaft aus früheren Zeiten noch die „Arnauer Straße“ in Bensheim. mz

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019