Hostinné-Platz wird eingeweiht

Bensheim.Es ist eine gute Handhabung der Stadt Bensheim, zum Bergsträßer Weinfrühling Delegationen aus den Partnerstädten Bensheims einzuladen. In diesem Jahr kommt unter anderem eine vierköpfige Delegation aus der tschechischen Partnerstadt Hostinné, der Bürgermeisterin Dagmar Sahánková und der neue stellvertretende Bürgermeister Petr Bartos sowie zwei weitere Gäste aus Tschechien angehören.

Die Stadt hat für die ausländischen Gäste ein umfangreiches Programm ausgearbeitet, das der Vorstand des tschechischen Freundschaftskreises mit eigenen Veranstaltungen und insbesondere auch Dolmetscherdiensten ergänzt.

Der Höhepunkt des Besuchs wird für die tschechischen Gäste die offizielle Benennung des Bereichs am Wambolter Hof in „Hostinné-Platz“ am Freitag (26.) um 10.30 Uhr sein. Auch Bürgermeisterin Dagmar Sahánková wird einen Redebeitrag leisten. Die Vereinsmitglieder und alle ausländischen Gäste aus den Partnerstädten sowie die Bevölkerung sind zu der Platzbenennung eingeladen. mz

