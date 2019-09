HTV fördert Schulprojekte

Bensheim.Kürzlich trafen sich in den Geschäftsräumen der HTV GmbH Richard Thürauf, Leiter des mathematisch-naturwissenschaftlich-informatorischen Aufgabenfeldes des AKG, Bettina Huch, Leiterin des Fachbereichs Mathematik und Physik am Starkenburg Gymnasium in Heppenheim, Matthias Schäfer, Abteilungsleiter des Beruflichen Gymnasiums, und Michael Steffan, Abteilungsleiter der Berufsschule an der Karl-Kübel-Schule, mit der HTV-Geschäftsleitung und den bei HTV- zuständigen Ansprechpartnern Thomas Kuhn und Gunter Mössinger zu einem ersten Treffen.

Künftig sollen wieder vermehrt Förder- und Forschungsprojekte für begabte und motivierte Schüler realisiert werden. Seit fast 20 Jahren führt das auf Dienstleistungen rund um elektronische Komponenten spezialisierte Bensheimer Unternehmen eine Vielzahl an schuljahresbegleitenden Forschungsprojekten in den Bereichen Elektronik, Informatik, Physik oder Chemie zusammen mit den Schulen und interessierten Schülern, durch.

Künstliche Intelligenz

„Die Förderung der jungen Generation liegt uns sehr am Herzen. Ein Thema, das aktuell die gesamte Menschheit bewegt und worin wir für entsprechend motivierte Jugendliche große Entwicklungschancen sehen, ist die Künstliche Intelligenz. Gerne würden wir zusammen mit den Bensheimer Gymnasien einen neuen Startpunkt finden und geeigneten Schülern die Möglichkeit geben, in den Bereich der KI vorzustoßen“, erklärt Edbill Grote, HTV-Gründer und Geschäftsführer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.09.2019